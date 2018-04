Bientôt un reboot de "Starfighter" par le scénariste de "Rogue One" ?

Gary Whitta, auteur du script du premier spin-off de "Star Wars", a teasé sur Twitter la mise en chantier d'un reboot de "The Last Starfighter", film de SF culte des années 80.

Le scénariste de "Rogue One" a dévoilé des concepts arts d'un projet mystère lundi. Des images de vaisseaux et de décors spatiaux qui ont immédiatement rappelé le film "Starfighter" ("The Last Fighter" en VO) aux internautes.

"Ok, je ne devrais probablement pas vous montrer ça si tôt mais voilà un petit quelque chose que j'ai bricolé avec mon co-scénariste Jonathan Betuel", a écrit Gary Whitta sur Twitter.

"Starfighter" est un space opéra culte de Nick Castle sorti en 1984. Le long-métrage suivait les aventures d'Alex Rogan, as du jeu vidéo Starfighter parti à la chasse aux aliens. Interrogé par le site io9, Gary Whitta a précisé que le projet devrait prendre la forme d'un "mix entre un reboot et une suite honorant l'héritage du film original tout en passant le flambeau à une nouvelle génération".

Jonathan Betuel, scénariste du film de 1984, travaille sur ce projet avec Gary Whitta. À l'heure actuelle, le duo cherche encore à convaincre Universal Pictures, producteur de l'original, de mettre le reboot en chantier.