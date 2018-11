"Best Friend" et l'amitié dosée

Le court métrage d’anticipation est le film de fin d’études de cinq étudiants de l’école de l’image des Gobelins à Paris.

Dans une société qui pourrait être la notre, située dans un futur proche, un jeune homme fête son anniversaire avec ses amis. Arthur a 30 ans et semble bien entouré, son petit appartement est rempli de monde venu spécialement pour lui. Mais petit à petit, sa vision se trouble et ses amis ressemblent à des hologrammes défaillants. Arthur reprend alors une dose de produit pour continuer la fête. Le trentenaire s’avère être un homme esseulé accro à ce substitut d’amitié nommé “Best Friend”. Mais bientôt, Arthur se retrouve à court de substance.

Réalisé par cinq étudiants des Gobelins, “Best Friend” est un court métrage dont l’idée pourrait bien se muer en un épisode de Black Mirror. Nicholas Olivieri, Shen Yi, Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu imaginent un monde où les individus seraient de plus en plus isolés et seraient dépendants de produits technologiques sociaux pour feindre des amitiés. Un scénario d’anticipation qui ne parait pas si incroyable quand on voit le chemin que prend notre propre société. Scénaristiquement et esthétiquement irréprochable, “Best Friend” a reçu le prix du Meilleur Film Etudiant à la View Conference 2018 et a été nominé pour le Meilleur Film Etudiant d’Animation à Spark Animation et ce n’est que le début.

Regarder “Best Friend” (2018) de Nicholas Olivieri, Shen Yi, Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu sur YouTube.