Bernard Tapie, la chanson, le théâtre et le cinéma

Tout a commencé dans les années 60, où il sort quelques 45 tours sous le nom de Bernard Tapy . En 1966, "Je ne crois plus les filles", "Tu l’oublieras", et "Passeport pour le soleil", ne laisseront pas un souvenir impérissable, sauf pour quelques aficionados qui ont reposté les clips de l’époque sur TouTube…

Et tout au long de sa carrière, l'homme aux multiples talents n'a pas hésité à laisser parler la voix de l’artiste qui était en lui.

On ne le dira jamais assez, Bernard Tapie avait touché à tout, que ce soit dans les affaires, le sport ou la politique, avec des succès retentissants comme des échecs tout aussi bruyants…

Il reviendra à la chanson 20 ans plus tard avec l’aide de Didier Barbelivien , en 1985 avec quelques titres qui collent plus à son image d’homme d’affaires, comme "Réussir sa vie" ou sa reprise du "Blues du businessman".

Le film est en compétition officielle à la Mostra, et recevra le " Petit Lion d’Or " (Prix Jeune Public).

Il est bien entouré, Françoise Fabian, Pierre Arditi, Fabrice Luchini, Agnès Soral.... Son rôle, un homme d’affaires sans scrupule , qui se lie d’amitié avec un inspecteur de police, deux personnages qui n’auraient jamais dû se rencontrer si un concours de circonstances ne les avait pas rassemblés dans un cabinet médical. L’un croit être malade d’un cancer, mais c’est l’autre qui est atteint sans le savoir. A l’époque, en 1996 , Bernard Tapie est en faillite personnelle, et accumule les déboires dans le monde du football et le milieu politique.

La bande-annonce tourne autour de sa personnalité de "sex-symbol" : Bernard Tapie est embarqué dans le film de Lelouch avec une introduction de Fabrice Luchini, et une présentation en bonne et due forme de tout le casting.

Entre 2003 et 2008, Bernard Tapie incarne le commissaire Valence, une série en 12 épisodes de 90 minutes créée par Jean-Baptiste Delafon et Sébastien Arène et diffusée sur TF1, qui fera des scores d’audience.