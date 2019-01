Berlinale: Deneuve, Kruger et Bale en haut de l'affiche

Catherine Deneuve, Diane Kruger ou encore Christian Bale feront partie des têtes d'affiche du festival du film de Berlin cette année, marquée à nouveau par une forte proportion de films réalisés par des femmes.

Durant les 11 jours de compétition (7 au 17 février) de ce festival, l'un des plus prestigieux au monde avec notamment Cannes et Venise, 400 films du monde entier seront projetés. Parmi eux, 17 concourront dans la compétition officielle pour tenter de décrocher l'Ours d'or.

Il s'agira également du dernier festival de son directeur allemand Dieter Kosslick qui, après 18 ans à sa tête, laissera l'an prochain les rênes à un duo : l'ancien directeur artistique du Festival du film de Locarno Carlo Chatrian et la Néerlandaise Mariette Rissenbeek, ex-dirigeante de German Films, un organisme de promotion du cinéma allemand à l'étranger.

"Le monde audiovisuel est aujourd'hui confronté à un grand bouleversement", a déclaré mardi M. Kosslick, 70 ans, lors de la conférence de presse de présentation, en faisant référence à l'émergence des plateformes de streaming et de diffuseur en ligne comme Netflix.

"Mais je suis persuadé que les festivals de cinéma vont non seulement perdurer mais prendre en importance car ils montreront les films qui ne seraient disponibles nulle part ailleurs", a-t-il ajouté.

"Selon moi, il existera une corrélation entre ces films (projetés) et ceux streamés", a affirmé M. Kosslick, invitant le monde du cinéma à accepter cette nouvelle consommation audiovisuelle car "le monde a changé".

Parmi les 17 films du programme officiel, sept ont été conçus par des réalisatrices comme "Mr. Jones" de la Polonaise Agnieszka Holland ou encore "Elisa & Marcela" de l'Espagnole Isabel Coixet. La Danoise Lone Scherfig ("Une éducation", 2009, "The Riot Club", 2014) ouvrira le festival avec "The Kindness of Strangers".

Le jury sera lui-même présidé par la Française Juliette Binoche, épaulée notamment par le réalisateur chilien Sebastian Lelio et l'actrice anglaise Trudie Styler.

Parmi les personnalités attendues sur le tapis rouge berlinois, figureront entre autres la Française Catherine Deneuve pour "L'adieu à la nuit" d'André Téchiné, Diane Kruger pour "The Operative" de Yuval Adler ou encore le Britannique Christian Bale pour "Vice" de Adam McKay, tous hors compétition.

L'Américain Casey Affleck, Golden Globe 2017 du meilleur acteur pour "Manchester by the sea", sera au rendez-vous pour "Light of My Life", hors du programme officiel et présenté en avant-première mondiale à Berlin, film dramatique dépeignant une société sans femme.

L'an dernier, le jury avait décerné l'Ours d'or à un film de la réalisatrice roumaine Adina Pintilie, "Touch me not".