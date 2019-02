Berlinale 2019: la coproduction belge "God exists, her name is Petrunya" primée par des jurys indépendants

La coproduction belge "God exists, her name is Petrunya", présentée en compétition officielle à la Berlinale, a été doublement primée par des jurys indépendants, samedi à Berlin.

Le cinquième long métrage de la réalisatrice macédonienne installée à Bruxelles, Teona Strugar Mitevska, est ainsi reparti avec le prix du jury œcuménique et le prix de la Guilde du Film. Par le passé, la cinéaste avait déjà participé à trois reprises à la Berlinale, dans des sections parallèles.

Coproduit en Belgique par "Entre Chien et Loup", avec le soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, "God exists, her name is Petrunya" s'intéresse à la cérémonie de l'Épiphanie telle que célébrée en Macédoine, événement auquel les femmes ne peuvent participer.