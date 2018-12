Benicio del Toro rejoint le casting de "Dora l'exploratrice"

Le long-métrage distribué par Paramount a trouvé son méchant : il sera incarné par Benicio del Toro qui prêtera sa voix à Chipeur le renard, annonce Variety.

Réalisé par James Bobin ("Les Muppets, le retour", "Alice de l'autre côté du miroir"), le film est l'adaptation en "live action" du célèbre dessin-animé diffusé sur la chaîne Nickelodeon aux États-Unis entre 2000 et 2015. Il racontera l'histoire de Dora, une jeune fille qui a passé la plupart de sa vie à découvrir la jungle avec ses parents mais qui se retrouve désormais à franchir une étape bien plus dangereuse : le lycée. En parallèle, elle devra résoudre un mystère avec ses amis Babouche le singe et son cousin Diego : sauver ses parents d'une civilisation inca disparue.

Benicio del Toro doublera Chipeur le renard qui apparait dans presque tous les épisodes de la série d'animation pour tente de voler les affaires de Dora.

Outre l'acteur de "Sicario", on retrouvera au casting Isabela Moner dans le rôle-titre aux côtés d'Eva Longoria, Eugenio Derbez, Micke Moreno, Nicholas Coombe, Madeleine Madden, Adriana Barraza et Temuera Morrison.