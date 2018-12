Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam en braqueurs dans "Triple Frontier"

Netflix a mis en ligne la bande-annonce de son film d'action "Triple Frontier" qui sera disponible à ses abonnés en mars prochain. Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam incarneront des braqueurs qui s'attaqueront à l'argent d'un cartel de drogue.

Il aura fallu près de dix ans à "Triple Frontier" pour prendre forme. Initialement confié à Katheryn Bigelow, seule femme récompensée par l'Oscar du meilleur réalisateur, le film a finalement été mis en scène par J.C. Chandor ("A Most Violent Year"). Devant la caméra, plusieurs stars ont été évoquées, de Johnny Depp à Will Smith, en passant par Denzel Washington, Tom Hanks, Channing Tatum ou Tom Hardy.

Au final, c'est Ben Affleck ("Justice League"), Oscar Isaac ("Star Wars"), Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy"), Garrett Hedlund ("Invincible") et Pedro Pascal ("Narcos") qui incarnent cinq braqueurs qui décident de s'attaquer au plus violent des cartels de drogue d'Amérique du Sud en volant leur argent.

Le titre "Triple Frontier" fait référence à cette région limitrophe de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay, véritable carrefour de divers trafics.

Attendu en mars 2019 sur Netflix, le long métrage est produit par Katheryn Bigelow et été écrit par son fidèle scénariste Mark Boal, oscarisé avec "Démineurs".