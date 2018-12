Ben Affleck fait équipe avec Universal dans "I Am Still Alive"

La star produira (via sa société Pearl Street Films) et jouera dans ce thriller adapté du roman du même nom de Kate Allie Marshall. Publié en juillet dernier par Viking Books, le livre a été décrit comme étant un mélange entre les films "Wild" de Jean-Marc Vallée, "127 heures" de Danny Boyle et "The Revenant" de Alejandro González Iñárritu avec Leonardo DiCaprio.

D'après un script écrit par la scénariste Lori Evans Taylor, l'histoire met en scène une jeune fille de seize ans qui part vivre dans une contrée sauvage du Canada avec son père, avec qui elle a perdu contact depuis longtemps. Quand ce dernier est tué par des hommes de son passé, l'héroïne et son chien doivent survivre, livrés à eux-mêmes. Tout se complique davantage quand les assassins reviennent et que l'adolescente a une chance de se venger.

Ben Affleck devrait jouer le rôle du père, selon le Hollywood Reporter. Il est actuellement en train de tourner le film "Torrance" de Gavin O'Connor pour Warner Bros. Il joue le rôle d'un entraîneur de basketball qui se remet difficilement d'une addiction.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour "I Am Still Alive".