Baz Luhrmann préparerait un biopic sur Elvis Presley

Les stars de la musique fascinent le monde du cinéma. Après Freddie Mercury, qui aura le droit à son biopic, "Bohemian Rhapsody" le 31 octobre prochain, c'est au tour d'Elvis Presley d'être au centre d'un projet cinématographique. Resté au point mort depuis 2014, le projet pourrait rapidement s'accélérer, grâce à l'arrivée du réalisateur Baz Luhrmann qui viserait un début de tournage en mars 2019.

En plus de la réalisation, le réalisateur de "Moulin Rouge" et de "The Great Gatsby" signerait le scénario et occuperait un rôle de producteur. Il succéderait à Kelly Marcel et Jeremy Donner, précédemment cités comme scénaristes.

Le film devrait revenir sur deux périodes de la vie du chanteur de rock, l'un entre 18 et 22 ans et l'autre à 35 ans. Kristy Carlson, la directrice du casting serait à la recherche de deux acteurs avec des talents de chanteur. Les informations révélées par le site Discussing Film n'ont pas été confirmées par Warner Bros. pour le moment. Reste à savoir quels comédiens incarneront le King au déhanché endiablé. Il s'agira du premier film entièrement dédié à l'icone des années 1950.