"Batwoman", "Black Widow", "Captain Marvel" : les super-héroïnes prennent le pouvoir

La révolution des super-héroïnes est en marche. Tandis que la plupart des films de super-héros sont menés par des figures masculines, à l'image de "Avengers : Infinity War", les cinéastes et showrunners ont n'hésitent plus à exploiter quelques visages féminins. Et pour le moment, c'est un succès.

La première super-héroïne lesbienne

La chaîne américaine CW pourrait bien commander le pilote d'une nouvelle série dédiée à Batwoman, l'héroïne de Gotham City. Alors que ce personnage doit déjà participer à l'univers d'"Arrow", dans un crossover prévu pour décembre, Batwoman pourrait bien se retrouver au centre d'un nouveau programme de la chaîne pour 2019. Aux commandes de ce projet, on retrouvera Caroline Dries, une ancienne productrice de "The Vampire Diaries" et Greg Berlanti, l'un des architectes de l'Arrowverse, l'univers autour des personnages de DC Comics. Tous les deux ont donc déjà travaillé pour The CW.

Une nouvelle série qui pourrait marquer un tournant dans l'univers des super-héros puisqu'il s'agira de la toute première super-héroïne lesbienne. Décrite comme ayant un goût prononcé pour la justice sociale et un don pour dire ce qu'elle pense, Kate arpente les rues de Gotham City sous le masque de Batwoman, tout en combattant ses démons intérieurs. "Batwoman" rejoindrait les séries qui composent l'Arrowverse avec "Arrow", "The Flash", "Supergirl" et "Legends of Tomorrow". Ce nouveau personnage devrait être présenté au public dans l'une de ces séries, qui n'a pas encore été choisie. Une stratégie déjà utilisée pour "The Flash" qui avait été introduit dans la série "Arrow" avant d'avoir son propre univers.