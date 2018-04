"Batgirl" rebondit avec une autre scénariste

Christina Hodson ("Rivales", "Oppression") a été choisie pour écrire le scénario du film "Batgirl" en remplacement de l'ex-homme fort de Marvel Joss Whedon, lequel s'était désisté du projet en février dernier, confiant qu'il n'avait "pas d'histoire".

Scénariste de "Bumblebee", futur film dérivé de "Transformers", Christina Hodson a déjà rencontré le personnage de Batgirl via l'écriture d'un autre script : celui de "Birds of Prey", spin-off de "Suicide Squad" où se croisent Harley Quinn et d'autres super-héroïnes de DC Comics, actuellement à la recherche d'un réalisateur.

Dans les pas de "Wonder Woman", le film "Batgirl" doit offrir son moment de gloire à Barbra Gordon, fille du fameux commissaire Gordon de Gotham City. A la nuit tombée, la jeune femme devient Batgirl, justicière hors pair arborant les couleurs de Batman.

La dernière apparition de Batgirl au cinéma remonte au film "Batman et Robin" (1997) de Joel Schumacher, sous les traits d'Alicia Silverstone.