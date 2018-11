Barry Levinson va réaliser le drame "Harry Haft" avec Ben Foster dans le rôle principal

Après un passage par le petit écran, Barry Levinson retourne au cinéma avec un drame historique autour de la Seconde Guerre mondiale mené par Ben Foster. Le long-métrage qui retracera l'histoire vraie de Harry Haft, un boxer forcé de combattre des prisonniers pour survivre à l'enfer du camp de concentration à Auschwitz, commencera son tournage en février 2019, a dévoilé Deadline.

Selon les informations exclusives rapportées par Deadline, le prochain film de Barry Levinson ("Good morning, Vietnam", "Rain Man"), baptisé "Harry Haft", s'inspirera de la biographie "Harry Haft : Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano", écrite Alan Scott Haft qui n'est autre que le fils de Harry Haft.

Une histoire vraie

L'histoire raconte la vie d'un boxer qui fut obligé de combattre des prisonniers dans les camps de concentration afin de survivre à l'enfer d'Auschwitz. Ses victoires lui permettaient de se nourrir et de vivre assez longtemps pour de nouveaux combats tandis que ses adversaires se dirigeaient vers une mort certaine. Hanté par la culpabilité du survivant, Harry Haft tente de combattre contre la légende des poids lourds qu'est Rocky Marciano pour retrouver une raison de vivre et retrouver la femme dont il était tombé amoureux avant la guerre. Un amour qui lui a permis de survivre à l'horreur des nazis.

Barry Levinson n'a pas dirigé un film destiné au grand écran depuis "Rock the Kasbah" sorti en 2015. Ces trois dernières années, le réalisateur s'est consacré à la télévision en dirigeant notamment Al Pacino dans "Paterno" et Robert De Niro dans "Wizard of Lies", deux téléfilms diffusés sur la chaîne payante HBO.

Quant à Ben Foster, l'acteur américain a tenu un rôle aux côtés de Elle Fanning dans le dernier film de Mélanie Laurent, "Galveston", sortie en octobre dernier en France. Il sera en 2019 à l'affiche du drame historique "Medieval".