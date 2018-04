“Balcony”, du monde aux balcons

L’étonnant court métrage du jeune réalisateur hongrois qui a déjà récolté de nombreux prix depuis 2016 est à voir sur Vimeo.

C’est une journée sous le signe de la chaleur qui se déroule dans ce quartier tranquille. Des enfants jouent au football au pied des tours HLM, une vieille femme les observe en fumant à sa fenêtre tandis que des adultes jouent au poker et qu'un homme en maillot de bain est affalé sur le canapé. L’ennui estival se fait transpirant, malgré un début de bagarre enfantine. Un homme qui n’appartient manifestement pas au quartier fait alors irruption sur le sol bétonné, chemisette rose ouverte et barbe rousse. Il se met à crier en face de la tour, comme un animal appelant ses congénères. Les habitants lui répondent tour à tour créant un étrange concert humain.

Le court métrage “Balcony” a été réalisé par un jeune réalisateur de 27 ans basé à Budapest, en Hongrie, David Dell'Edera. Produit par Umbrella et l’Université de Budapest, le film a déjà remporté quelques jolis prix dont celui du jury au Festival international du film d’animation d’Annecy en 2016 et le Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers. Le réalisateur parvient à installer un climat particulièrement coloré et fait ressortir une atmosphère d’ennui, qui n’est pas sans rappeler les couleurs de l’oeuvre d’un autre David, Hockney. Ce court métrage d'animation est un hymne à la lassitude du quotidien, à la chaleur étouffante et à l’animalité. Ici aucun dialogue mais un cri, long et en canon, harmonieux et créateur de liens.

“Balcony” est à visionner sur Vimeo.