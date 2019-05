"Bacurau" à Cannes, une éclaircie pour le cinéma brésilien sous Bolsonaro

BACURAU | Teaser Oficial - 13/05/2019 Um western brasileiro. Um filme de aventura e ficção científica. Daqui a alguns anos... BACURAU, um pequeno povoado do sertão brasileiro, dá adeus a Dona Carmelita, mulher forte e querida por quase todos, falecida aos 94 anos. Dias depois, começam os sinais de que a tranquilidade de BACURAU estará sob ameaça. No entanto, ninguém contava com um detalhe: que no passado desse lugar extraordinário estava adormecido um talento especial para a aventura.