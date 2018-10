"Babylon" : combat de coqs, surnaturel et corruption

Le court métrage philippin apparaît comme un objet absurde et dénué de sens au premier abord, mais il est tout autre…

La Babylone de Keith Deligero est un peu différente de la cité fantasmée par les occidentaux. Si elle reste décadente et capitale de la corruption, en Indonésie elle est surtout synonyme de lieu extraordinaire où se côtoient pouvoirs surnaturels, vermine politique, combat de coqs et machisme ambiant. Dans son court métrage “Babylon”, le réalisateur philippin emprunte à ses souvenirs d’enfance et sa vision du monde à l’époque pour construire un film à petit budget qui évoque les objets cinématographiques auxquels il avait accès plus jeune. Sous l’apparence d’un film amateur loufoque, le court est un brûlot politique, un pamphlet acerbe contre le pouvoir en place et les dictateurs qui ont précédé.

Keith Deligero parvient à instaurer un rythme et du sens à un récit dans lequel les coqs parlent. Une belle manière de découvrir le cinéma philippin indépendant DIY.

Le court métrage “Babylon” (2017) de Keith Deligero est à voir sur Arte.