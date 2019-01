Awkwafina, la star de "Crazy Rich Asians", dans la suite de "Jumanji"

Le premier volet de la saga était sorti en décembre 2017 et avait attiré plus de trois millions de spectateurs. Un an plus tard, le casting de "Jumanji: Bienvenue dans la jungle 2" se peaufine. Awkwafina, rappeuse devenue actrice, est en discussions pour rejoindre Dwayne Johnson et Kevin Hart.

L'année 2018 a été une réussite pour Awkwafina. La comédienne s'est fait remarquer dans deux films à succès, "Ocean's 8" de Gary Ross et "Crazy Rich Asians" de Jon Chu. Et 2019 s'annonce sur la même lancée. La jeune femme est sur le point de conclure un accord avec Sony pour rejoindre la distribution de la suite de "Jumanji", révèle Variety.

Encore sans titre, le projet réunira le casting du premier opus, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan. Jake Kasdan, qui a réalisé le film, sera lui aussi de retour pour ce nouveau long-métrage.

Cette suite sera inspirée du livre de Chris Van Allsburg qui a déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1995 avec Robin Williams et Kirsten Dunst. Le remake de 2017 suivait un groupe de quatre adolescents qui jouent au jeu-vidéo Jumanji. Ils se retrouveront aspirés dans ce monde et transformés en leur avatar.

Aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour "Jumanji: Bienvenue dans la jungle 2".