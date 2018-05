"Avengers : Infinity War" sera-t-il capable de dépasser "Avatar" ?

Le blockbuster "Avengers : Infinity War" impose sa puissance au box-office mondial. En moins de deux semaines, le dernier Marvel atteint des sommets. En seulement sept jours, les super-héros d'Avengers ont récoltés plus de 808 millions de dollars dans le monde dépassant, entre autres, les recettes totales de "Deadpool" (783 millions), "Les Gardiens de la galaxie" (773 millions) et "The Amazing Spiderman" (758 millions).

Plus forts que les autochtones de Pandora, les super-héros de "Avengers" semblent bien partis pour entrer dans le cercle des films ayant amassé le plus de dollars . "Avengers : Infinity War" a atteint le milliard après seulement onze jours d'exploitation. Un record.

Le milliard en 11 jours

Plus impressionnant encore, la troisième réunion des super-héros Marvel a eu besoin de onze jours pour atteindre le milliard de dollars de recettes mondiales. Du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Pour rappel, "Star Wars : Le Réveil de la force" avait mis douze jours pour en arriver là, "Jurassic World" avait du attendre son treizième jour. Sorti en décembre 2009, "Avatar", qui reste depuis toutes ces années le leader incontestable du box-office mondial, avait mis 19 jours pour passer ce cap, soit autant de temps pour que l'épisode VII de "Star Wars" atteigne 1,5md$ de recettes (contre 33 jours pour le blockbuster de James Cameron).

Une toute autre époque car désormais les blockbusters se consomment très rapidement et disparaissent plus vite des salles de cinéma. Reste désormais à savoir si le dernier "Avengers" parviendra à rejoindre le club très fermé des films à plus de 2md$ de recettes mondiales. Seuls trois films ont réussi cet exploit : "Avatar", donc, avec 2,7md$, "Titanic" (en deux fois grâce à sa ressortie en 3D) avec 2,1md$ et "Star Wars : Le Réveil de la force" (2,06md$). Il faudra encore attendre la sortie de "Avengers : Infinity War" dans les salles chinoises le 11 mai prochain pour en affirmer davantage.