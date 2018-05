"Avengers : Infinity War" accède à la 5e marche du box-office historique

Les super-héros Marvel continuent de tout bousculer sur leur passage. "Avengers : Infinity War" est devenu en seulement trois semaines le cinquième film le plus lucratif de tous les temps en récoltant plus de 1,6 milliard de dollars à travers le monde.

Le film de Joe et Anthony Russo rejoint ainsi le top 5 toujours mené par "Avatar" de James Cameron qui cumule plus de 2,7 milliards de dollars. "Titanic", "Star Wars : Le Réveil de la Force" et "Jurassic World" complètent le podium avec respectivement 2,187 milliards, 2,068 milliards et 1,671 milliairds.

"Avengers : Infinity War" pourrait encore battre des records et intégrer le cercle très prisé des fillms ayant plus de 2 milliards de dollars au box-office. En onze jours, les super-héros ont atteint le milliard de dollars dans le monde. Une prouesse puisque que le premier du classement "Avatar", avait mis 19 jours à dépasser le cap du milliard. Pour rappel "Star Wars : Le Réveil de la Force" détenait précédemment le record avec douze jours alors que "Jurassic World" se plaçait juste derrière en atteignant le milliard en treize jours.

Le dernier Marvel pourrait pourtant se voir voler la vedette avec la sortie prochaine du nouveau Star Wars avec "Solo : A Star Wars Story" prévue pour le 23 mai. Le film de Ron Howard a déjà vendu le double de préventes qu'avait réalisé "Avengers : Infinity War" en seulement 24 heures.