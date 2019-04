"Avengers Endgame", le film sommet dont rêvaient les fans

Des combats spectaculaires, un souffle épique, beaucoup d'humour et des larmes qui sonnent la fin du premier cycle entamé il y a onze ans. "Avengers Endgame", 22e film de l'univers cinématographique Marvel, a tout pour être le plus grand succès au box-office.

Jusqu'à présent, les 21 précédents blockbusters adaptés des comics inventés par Stan Lee ont rapporté quelque 19 milliards de dollars dans le monde à Marvel Studios, rachetés par Disney il y a dix ans.

"Avengers: Infinity War", sorti il y a un an et premier volet du diptyque qu'il compose avec "Avengers: Endgame", en a rapporté un peu plus de deux à lui seul pour se hisser à la 4e place des plus gros succès de tous les temps, juste derrière "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force" de J.J. Abrams et assez loin de "Titanic" et "Avatar" de James Cameron.

Compte tenu de l'immense succès rencontré par "Avengers: Infinity War", troisième film réunissant Iron Man, Hulk, Thor & co, le quatrième est attendu comme le sommet d'une franchise qui est devenue une sorte de label de qualité en matière de grand spectacle pour grand public. Le tout en construisant méthodiquement, à l'instar des comic books Marvel qui célèbrent cette année leurs 80 ans, un univers avec ses super-héros qui se croisent, ses histoires qui s'entremêlent, pour aboutir à l'épilogue de "la Saga de l'infini" ainsi nommée par son producteur et développeur Kevin Feige.

Selon les prévisions de Variety, le film qui sera diffusé dès vendredi aux Etats-Unis et au Canada (après sa sortie ce mercredi en Belgique) pourrait engranger entre 200 et 260 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation.

"Avengers Endgame" débute là où "Infinity War" se terminait, par une séquence rappelant le fléau commis par le grand méchant Thanos (Josh Brolin) qui d'un claquement de doigts fit disparaître la moitié des êtres de l'univers, après avoir réuni les six pierres d'infinités lui conférant ce pouvoir.