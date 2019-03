"Avengers : Endgame" devrait durer environ 3 heures

A moins d'un mois de la sortie de l'un des blockbusters les plus attendus de l'année, AMC Theatres et le service de vente de place de cinéma en ligne Fandago ont vendu la mèche sur la durée du film "Avengers : Endgame". Le long-métrage deviendrait le Marvel le plus long de l'histoire avec une durée qui avoisinerait les trois heures.

En 2019, Marvel est bien décidé à battre de nouveaux records. Si "Captain Marvel" continue de captiver l'audience au cinéma, le prochain film de la franchise "Avengers" risque de dépasser les attentes de son public. D'après les médias américains, "Avengers : Endgame" devrait dépasser les 3 heures de projection. Il signera ainsi le film de super-héros le plus long dans l'univers cinématographique de Marvel.

Pour le moment, Marvel et Disney n'ont pas révélé la durée officielle du long-métrage qui sortira le 24 avril prochain, soit dans moins d'un mois. AMC Theatres et le service d'achat de ticket en ligne Fandango ont créé le buzz mardi 26 mars dernier en suggérant que le film allait durer 182 minutes, soit 3 heures et deux minutes. Depuis mercredi matin, les deux sociétés ont effacé ce message de leurs réseaux sociaux. Si la durée du film ne sera pas exactement de 3h02, des sources proches du dossier confirment qu'elle s'en rapproche. Disney a décliné tous commentaires.

"Avengers : Endgame" fait suite directement à "Avengers : Infinity War" qui détient encore pour le moment le record du film de l'univers Marvel le plus long avec deux heures et 29 minutes d'action. En comparaison, "Avengers" avait duré 2h et 23 minutes en 2012 contre 2h et 21 minutes pour "Avengers : L'Ere d'Ultron" en 2015.

Le prochain "Avengers" devrait rejoindre les films les plus longs au cinéma à l'image de "The Dark Knight Rises" de Christopher Nolan dont la durée s'élève à 2 heures et 45 minutes. Parmi les films dépassant les trois heures de diffusion, James Cameron arrive en tête avec "Titanic", d'une durée de 3h14.