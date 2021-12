Avec son film "Un héros", Asghar Farhadi critique les rouages de la société iranienne

Après deux expériences internationales, le réalisateur Asghar Farhadi revient en Iran avec "Un héros", l’histoire d’une rédemption empêchée par une société rongée par la méfiance et la manipulation.

Présenté en compétition à Cannes, le film avait raflé le Grand Prix ex aequo avec "Compartiment n°6" du Finlandais Juho Kuosmanen.

Avec ce nouveau long-métrage, le cinéaste deux fois oscarisé renoue avec ses thèmes de prédilection : le recensement des maux qui rendent l’émancipation et le bonheur en société impossibles, après deux films tournés en Europe : "Le passé" (2013) et "Everybody knows" (2018).