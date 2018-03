Avec "Razzia", Nabil Ayouch filme des personnages en quête de liberté à Casablanca

Après "Much Loved", film sur des prostituées interdit au Maroc, le réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch, qui refuse de "baisser les bras", revient avec "Razzia", une œuvre "de résistance" sur les libertés individuelles.

Film choral foisonnant, "Razzia" met en scène les destins croisés à Casablanca de cinq personnages en quête de liberté, tandis qu'une révolte monte: une vieille femme venue à la ville avec son fils pour rechercher l'homme qu'elle aime, une femme libre qui refuse de se soumettre aux volontés de son mari, une adolescente des beaux quartiers qui apprend à se connaître, un restaurateur juif et un jeune homme de la Medina fan de Freddie Mercury.

Interdit aux moins de 16 ans au Maroc, où il est sorti mi-février, ce film, qui a été le candidat du Maroc aux Oscars, entrecroise aussi deux époques: le début des années 80, à travers l'histoire de l'instituteur d'un village berbère de l'Atlas obligé de parler arabe à ses élèves en pleine accélération des réformes de l'arabisation, et l'été 2015, "goulot d'étranglement des contradictions" d'une société prise dans "un conflit flagrant entre tradition et modernité", selon Nabil Ayouch.

Son précédent film, "Much Loved", avait suscité en 2015 de violentes réactions au Maroc: son actrice principale Loubna Abidar s'était réfugiée en France après une agression.

Le réalisateur de 48 ans, né en France, parle cette fois de personnages "qu'il a croisés durant son parcours depuis maintenant une vingtaine d'années qu'il habite à Casablanca, et pour l'un d'entre eux depuis son enfance à Sarcelles", en banlieue parisienne.

"J'ai eu envie de parler d'eux, et à travers eux de parler de nous. Ce sont des personnages que j'ai évidemment aimés" et "qui m'inspirent surtout par leur capacité à résister", dit-il à l'AFP.

"C'est vraiment un film sur les libertés individuelles et sur la résistance", poursuit celui qui n'a rien perdu de son engagement malgré la polémique et les attaques - jusqu'aux menaces de mort - qui ont accompagné "Much Loved", interdit de projection au Maroc, où il a été considéré comme "un outrage grave aux valeurs morales et à la femme marocaine".