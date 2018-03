Ava DuVernay va réaliser un film de super-héros DC Comics

La cinéaste de 45 ans, qui s'était fait remarquer grâce au film nommé aux Oscars "Selma", est en train de finaliser un accord avec l'éditeur de bandes dessinées DC Comics et le studio Warner Bros. pour tourner "The New Gods", adaptation d'une BD éponyme de Jack Kirby, ont indiqué à l'AFP des sources proches de la réalisatrice et de Warner Bros.

C'est le deuxième film majeur de superhéros réalisé par une femme après "Wonder Woman", mis en scène par Patty Jenkins. Également tirées de l'univers DC Comics, ces aventures de l'héroïne aux célèbres bracelets de force incarnée à l'écran par Gal Gadot ont cartonné au box-office cet été.

"The New Gods" ("Les nouveaux dieux") sont des natifs des planètes jumelles New Genesis et Apokolips. New Genesis est une planète idyllique dirigée par Highfather (le père supérieur) tandis qu' Apokolips est une planète post-apocalyptique. La première BD "New Gods" est sortie en 1971, la dernière en 2011.

Ava DuVernay est devenue en quelques années l'une des artistes afro-américaines les plus en vue d'Hollywood. Outre "Selma", elle a mis en scène le dernier Disney, "Un raccourci dans le temps", avec Reese Witherspoon et Oprah Winfrey, qui a accumulé 42 millions de dollars au box office depuis sa sortie vendredi (sortie belge: 4 avril 2018).

DuVernay a également réalisé le documentaire acclamé et nommé aux Oscars sur l'incarcération massive des Afro-Américains, "13th". Elle est aussi la créatrice et productrice exécutive de la série "Queen Sugar", diffusée sur la chaîne câblée d'Oprah Winfrey, autre femme noire parmi les plus influentes à Hollywood.

La division DC Extended Universe de Warner Bros. entend concurrencer Disney et sa filiale Marvel dans l'adaptation cinématographique de bande dessinées de super-héros. "Batman v Superman: L'aube de la Justice", "Suicide Squad" et "Justice League" font partie des titres déjà sortis.

Le dernier opus de Marvel "Black Panther" est un succès auprès des critiques comme du public, qui se précipite littéralement pour voir ce film où la très grande majorité des acteurs et la quasi-totalité des premiers rôles sont interprétés par des Noirs. Les aventures du premier super-héros noir de l'univers Marvel ont déjà permis d'engranger plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial.