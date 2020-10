Auvio lance Colors, son nouveau catalogue pour les contenus LGBTQI+

Auvio lance sa page Colors, le nouveau catalogue pour les contenus LGBTQI+ de la RTBF. Au programme, des fictions, des documentaires, des podcasts et d’autres contenus originaux, réunis gratuitement dans un seul endroit.

Colors démarre fort avec la sortie de Banana, une série anthologique signée par le créateur de Queer As Folk, qui regroupe huit portraits décapants de la jeunesse queer d’aujourd’hui. D'autres séries sont également à voir : In My Skin, série britannique drôle et émouvante, ainsi que la websérie phénomène La Théorie du Y.

Colors accueillera pendant un mois le film événement 120 Battements par minute et complète l’expérience par des contenus bonus passionnants : des interviews, des documentaires, des podcasts "Rock and Roll Attitude" de Classic 21 sur le SIDA et la scène musicale de la fin du 20è siècle. Du cinéma toujours avec des courts-métrages belges LGBTQI+, comme La Chair, Le Dragon à deux têtes et Amine.

Colors, c'est aussi une offre riche en documentaires exclusifs qui parlent de la vie LGBTQI+d’hier et d’aujourd’hui : les combats, les vies, les amours. Des podcasts exclusifs et originaux sont disponibles, tel que I Feel Love, une collection de fictions sonores créées par des jeunes autrices et auteurs de la nouvelle génération LGBTQI+, parrainés par Sébastien Ministru, ou Inverties qui regroupe 8 portraits intimistes sur l’amour entre femmes, réalisés par l’équipe de La Théorie du Y.

Dans la section "Fortes Têtes", des portraits et interviews de personnalités LGBTQI+ marquantes, comme Caroline Fourest, Chelsea Manning, Jean-Paul Gaultier et Keith Haring sont en ligne.

Le contenu de Colors va continuer à s'enrichir en permanence, grâce aux autres médias de la RTBF, en radio, en TV ou sur le web, mais aussi à des exclusivités.

►Colors est disponible dès maintenant sur auvio.be/colors.