“Au service de la France” à voir sur Netflix

Alors que le dernier épisode de la seconde saison a été diffusé fin juillet sur Arte, l’intégrale de la série drôle et old school est à voir désormais sur Netflix.

La série délurée “Au service de la France” (A very secret service en anglais) a été écrite par Jean-François Halin, scénariste d’OSS 117 en collaboration avec Claire Lemaréchal et Jean-André Yerlès, qui ont tout deux souvent écrit pour la télévision. Produite et diffusée par Arte, la série française d’espionnage connaît un beau succès, elle est saluée par la critique grâce à son ton décalé et parodique ainsi qu’au jeu hilarant des comédiens. “Au service de la France” a été diffusée pour la première fois en 2015 et compte 12 épisodes par saison, elle a été reconduite cette année.

Au début des années 1960, André Merleaux, 23 ans, revient d’Algérie. Il est recruté par les services secrets français et débute sa formation auprès de trois collègues, chacun responsable d’une zone géographique stratégique pour la France (Afrique, Est, Algérie). Mais la vie d’un espion est bien moins affriolante que ce que Merleaux imaginait, les fonctionnaires s’inquiétant davantage de leurs notes de frais que des vraies missions. Le jeune André Merleaux va bientôt s’embourber dans l’administration à la française et faire face à beaucoup de règles et d’obstacles internes. Mais le principal pour lui est de faire briller la France et la servir, coûte que coûte.

Tous les épisodes de la série “Au service de la France” (2015) sont à voir sur Netflix.