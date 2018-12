Au Festival Maurice L’Aventure, parcourir des sommets sans quitter son siège

Le 8 décembre, le festival du film de voyage et d’aventure rempile pour une seconde édition au Wolubilis. Une journée pour s’évader et se donner des envies d’escapades.

Après une première édition réussie, Maurice L’Aventure revient cette année pour un programme cinématographique à couper le souffle. Le festival dédié au voyage et à l’aventure propose quelques sept films professionnels et amateurs, belges et étrangers ainsi qu’une dizaine de conférences et films-conférences, tout au long de la journée. Une exposition sur le thème aventureux, un espace de rencontre et un apéro sont également prévus sur place.

Le parrain du festival cette année est Louis-Philippe Lonck, un aventurier, artiste et ingénieur, adepte des expéditions extrêmes. Il revient d’ailleurs d’une aventure en Tasmanie et a été consacré Aventurier Européen de l’Année 2018. Originaire de Mouscron, l’explorateur est surnommé par l’Australie “The Mad Belgian” grâce à ses nombreux exploits.