“Au-delà des lignes rouges” : au coeur du militantisme écologiste

Le film documentaire retrace l’histoire d’un mouvement qui lutte pour la justice climatique et qui interroge le système politique. Il sera projeté à l’Aventure le 15 novembre.

Jamais les ressources planétaires n’ont été consommées aussi vite, jamais les changements climatiques ne se sont fait autant ressentir, jamais la Terre n’a été si proche d’imploser, jamais le point de non-retour n’a été aussi proche. Cela fait pourtant des décennies que les politiques sont prévenus mais les décisions ne sont pas assez fortes et aujourd’hui, des écologistes du monde entier tirent à nouveau la sonnette d’alarme. Si en Belgique et ailleurs, des marches pour le climat s’organisent, des partis écologistes progressent, des documentaires sont tournés, c’est qu’il y a un véritable phénomène général. Ce documentaire “Au-delà des lignes rouges” explore la montée d’un mouvement écologiste militant qui s’est construit sur les mauvaises décisions politiques et son immobilisme en faveur de l’industrie et de l’argent.

Le film a été filmé durant l’année 2015, une année marquante pour le climat à plusieurs niveaux. Un accord a été passé à Paris lors de la COP 21 et beaucoup d’initiatives sont nées durant cette période. C’est à travers les militants des mines à ciel ouvert du Rheinland, ceux qui tentent de stopper l’importation de combustibles au port d’Amsterdam, ceux qui parcourent la planète en vélo pour aller à la rencontre des initiatives locales que le documentaire prend forme. A travers les témoignages de ceux qui tentent de faire bouger les choses et qui pointent du doigt le système politique et remettent en question la dictature de la croissance.