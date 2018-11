Atlantique Productions va co-produire la série de Damien Chazelle

Atlantique Studio, filiale du français Lagardère Studios, va co-produire la série que prépare le réalisateur de "La La Land" et "First Man", Damien Chazelle, pour Netflix, et dont le tournage démarrera à Paris au premier semestre 2019, a indiqué mardi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du site Variety.

Cette série musicale centrée sur une boîte de nuit, son propriétaire et le groupe qui s'y produit, s'intitule "The Eddy". La musique est composée par l'auteur à succès Glen Ballard, qui a contribué à plusieurs albums célèbres, dont "Bad" de Michael Jackson.

Atlantique Productions, qui sera producteur exécutif sur le projet, a notamment produit les séries "Borgia" ou "Le Transporteur". La série mettra en scène des personnages anglophones, francophones et arabophones. Le casting est en cours.

Après "Whiplash" et "La La Land", Damien Chazelle renouera une nouvelle fois avec l'univers musical pour cette série en huit épisodes, dont deux seront réalisés par le metteur en scène américain, également producteur exécutif de l'ensemble.