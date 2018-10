Ártún et l'adolescence effarée

Un court métrage islandais sur la difficulté de grandir à la campagne et l’affrontement de l’inconnu.

Ártún est un pré-adolescent islandais, coincé dans son petit village éloigné de tout. Très attiré par les filles, il les observe à travers le trou d’un abri-bus mais se fait vite remarquer et houspillé. Le jeune garçon va alors suivre deux amis à lui et rejoindre la capitale Reykjavik à la recherche de filles à embrasser. D’après son ami punk pré-pubère, des jeunes filles seraient prêtent à échanger un baiser contre des cigarettes. Ártún est à la fois apeuré et emballé à cette idée.

Le court métrage islandais de Guðmundur Arnar Guðmundsson est un récit d’apprentissage drôle et cruel, à l’image de l’adolescence qu’il filme. Il évoque toute la difficulté d’être jeune et de grandir dans de petits coins vides ou presque et la difficulté pour les Islandais à trouver des partenaires. Ártún est un personnage qui parle très peu, comme s’il était honteux, une impression qui vient se confirmer à la toute fin du film.

Le court métrage Ártún (2014) de Guðmundur Arnar Guðmundsson est à visionner sur Arte.