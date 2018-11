Armie Hammer et Lily James dans une nouvelle adaptation de "Rebecca" pour Netflix

Adapté en 1940 par Alfred Hitchcock et consacré meilleur film lors de la cérémonie des Oscars en 1941, le roman "Rebecca" fait de nouveau parler de lui. Netflix et Working Title vont s'unir pour produire une nouvelle adaptation avec Armie Hammer et Lily James dans les rôles principaux et Ben Wheatley derrière la caméra.

Netflix s'attaque à une histoire oscarisée. Le géant du streaming va faire équipe avec Working Title pour adapter le roman de l'auteure britannique Daphne du Maurier, "Rebecca", paru en 1938. Selon la presse américaine, les acteurs Armie Hammer et Lily James incarneront les personnages principaux de ce classique littéraire. Le Britannique Ben Wheatley réalisera ce long-métrage d'après le scénario de Jane Goldman, connue pour avoir travaillé pour la saga "Kingsman". Pour le moment, aucune date de sortie n'a été avancée.

"Rebecca" raconte l'histoire d'amour entre une jeune femme de 20 ans et un veuf de 42 ans. Très épris de la jeune femme, Maximilien de Winter la demande en mariage. Les deux tourtereaux quittent Monte-Carlo pour le manoir de Maxim à Manderley, en Cornouailles dans le sud-ouest de l'Angleterre. Une fois arrivée, la gouvernante Madame Danvers ne cesse de comparer la nouvelle femme de Maximilien à sa première épouse, la mystérieuse Rebecca, morte noyée quelque temps plus tôt. Une présence qui continue de hanter aussi bien le personnel de la maison que son ex-mari.

Son adaptation au cinéma par Alfred Hitchcock a remporté l'Oscar du meilleur film lors de la 13e édition en 1941, ainsi que l'Oscar de la meilleure photographie pour George Barnes. Lawrence Olivier et Joan Fontaine incarnaient à l'époque le couple amoureux.

Ce ne sera pas la première fois que Ben Wheatley travaillera avec Armie Hammer. Les deux hommes ont collaboré sur la comédie "Free Fire" en 2016. Prochainement, l'acteur de "Call me by your name" partagera l'affiche de "Une femme d'exception" de Mimi Leder, avec Justin Theroux et Felicity Jones.

Quant à Lily James, l'actrice de "Cendrillon" a fait partie du casting de "Mamma Mia 2 : Here we go again !", dont les recettes mondiales s'élèvent à plus de 392 millions de dollars.