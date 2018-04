"Armada", l'autre livre de l'auteur de "Ready Player One" va être adapté

Dan Mazeau, scénariste de "La Colère des Titans" et du film "The Flash", planche actuellement sur une adaptation cinématographique de "Armada", second roman de science-fiction d'Ernest Cline sorti en 2015.

Produit par Dan Farah ("Ready Player One") et Dylan Clark ("La Planète des Singes"), le long-métrage est en développement chez Universal Pictures.

Moins populaire que "Ready Player One", "Armada" est l'histoire d'un ado amateur de jeux vidéos amené à se servir de ses talents vidéoludiques pour protéger la Terre d'une invasion extraterrestre. Le livre est paru aux éditions Hugo & Cie en mars 2018 en France.

Ernest Cline est l'auteur du best-seller "Ready Player One", rêve geeko-nostalgique dont l'adaptation signée Steven Spielberg est en ce moment à l'affiche. Co-scénariste du film éponyme, l'écrivain veillera de près à l'adaptation de "Armada". Il travaillait déjà sur un premier script pour Universal en 2012, en même temps que l'écriture du manuscrit.

Le film "Ready Player One" a récolté plus de 186 millions de dollars de recettes depuis sa sortie. Une suite du livre dont il s'inspire est en cours d'écriture par Cline. Elle sera probablement suivie à son tour d'une version cinéma.