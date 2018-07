"Aquaman", "Venom", "Bumblebee"... Les films à l'affiche du Comic Con de San Diego

Le Comic Con de San Diego, plus important rassemblement dédié à la pop culture, va se dérouler du 19 au 22 juillet. L'occasion rêvée pour tous les cinéphiles du monde entier d'en apprendre plus sur les nouveautés à venir au cinéma.

Il s'agit sans doute du plus grand rendez-vous de pop culture au monde pour tous geeks qui se respectent. Outre les nouveautés en terme de comics et de séries télévisées, le Comic Con de San Diego réserve également des surprises pour les cinéphiles.

L'un des films les plus attendus est sans nul doute "Aquaman" mené par Jason Momoa dans le rôle du super-héros aquatique. Une première bande-annonce devrait être révélée lors du rassemblement à San Diego avec la présence des acteurs. Warner Bros fera également sensation avec "Godzilla 2" et la présence de Vera Farmiga, Kyle Chandler et Millie Bobby Brown. "Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald", le film issu de l'imaginaire de J.K. Rowling l'auteure de "Harry Potter", pourrait bien révéler une nouvelle bande-annonce.

Sony présentera également le film "Venom" réalisé par Ruben Fleischer, avec Tom Hardy et Michelle Williams dans les rôles principaux, qui devraient être présents. Le film d'animation "Spider-Man : New Generation" fera également partie de l'agenda.

Jason Momoa et Tom Hardy ne seront pas les seuls super-héros à faire acte de présence. L'actrice Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins pourraient bien débarquer avec de nouvelles images de "Wonder Woman 1984".