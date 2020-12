Après une année noire, Bollywood espère renouer avec la gloire en 2021

Bollywood a connu une année noire en raison de scandales, du décès de stars et de la pandémie. Mais pour 2021, le cinéma indien veut renouer avec la gloire.

L’industrie cinématographique de Bombay, la plus prolifique au monde, a d’abord dû encaisser, à 36 heures d’intervalle, la mort de deux de ses idoles, Irrfan Khan et Rishi Kapoor. Et ils n’étaient que les deux premiers d’une longue liste de personnalités importantes, dont certaines liées à des scandales mêlants suicides, drogue et meurtre supposé.