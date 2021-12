Après le confinement imposé partout en Europe, le piratage en ligne a diminué

Le piratage en ligne a diminué de 34% dans l’Union européenne en 2020 malgré une légère augmentation durant les premiers mois de l’année, ressort-il jeudi d’un rapport de L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La Belgique se situe légèrement au-dessus de la moyenne en termes d’accès mensuel à des contenus piratés.

La diminution du piratage concerne tous types de contenus. Celui des films a baissé de 51%, celui de la musique de 41% et celui des programmes télévisés de 27%. Ces derniers restent le contenu le plus piraté avec 70% des accès aux sites web portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI) en 2020 loin devant les films (20%) et la musique (10%).