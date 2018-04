Après "Ça", "Marche ou crève" de Stephen King sera adapté au cinéma

Le studio New Line Cinema mise une fois de plus sur Stephen King pour son prochain long-métrage. Cette fois-ci, son choix s'est porté sur le roman "Marche ou crève", rapporte The Hollywood Reporter.

James Vanderbilt ("Zodiac", "Independence Day : Resurgence") sera en charge du scénario et de la production aux côtés de Bradley Fischer et William Sherak. Une victoire pour Vanderbilt et Fisher après des années de négociations pour acquérir les droits du livre. Pour le moment aucune date de tournage n'a été avancée.

Publié en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman, le roman dystopique de Stephen King raconte l'histoire du jeune Ray Garraty, prêt à concourir pour "La Longue Marche". Une épreuve annuelle où cent adolescents doivent marcher sans s'arrêter du nord au sud des Etats-Unis jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Une seule règle : ne jamais s'arrêter sous peine de se faire tuer par les autorités. Au bout de cette épreuve, le vainqueur reçoit une somme d'argent importante et un prix choisi par ce dernier.

En attendant de découvrir cette version de "Marche ou crève", les spectateurs auront droit à la suite de "Ça" à l'automne 2019. Après le succès du premier volet "Ça" (700M$ à travers le monde), réalisé par Andrés Muschietti en 2017, le clown maléfique reviendra hanter les salles obscures le 6 septembre 2019 aux Etats-Unis. Bill Skarsgård reprendra son rôle de Pennywise et pourrait donner la réplique à Jessica Chastain, James McAvoy, et Bill Hader.