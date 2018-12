Après "Avatar", Stephen Lang sera à l'affiche du prochain film sur Gandhi

Stephen Lang sera à l'affiche du film "The Gandhi Murder", long-métrage qui suivra les derniers jours du leader pacifique indien avant son meurtre, le 30 janvier 1948.

L'acteur américain Stephen Lang sera prochainement à l'affiche du thriller historique réalisé par Karim Traïdia et Pankaj Sehgal. "The Gandhi Murder" sortira le 30 janvier 2019 partout dans le monde, soit 71 ans jour pour jour après la mort du "Père de la Nation", survenue le 30 janvier 1948, alors qu'il était âgé de 78 ans.

Avec "The Gandhi Murder", Stephen Lang délaisse son rôle du Colonel Miles Quaritch dans "Avatar" pour celui de l'agent du renseignement de Pune, U.H. Rana. Le long-métrage démontre comment l'agent de renseignement et son ami l'agent de police de Bombay Jimmy Nargawala ont tous deux contribué à "l'une des plus importantes tentatives de dissimulation de l'histoire de l'Inde", explique le communiqué officiel.

Le film reviendra sur les évènements ayant conduit au terrible assassinat du Mahatma et soulèvera le fait que la police avait, 10 jours avant la mort de Gandhi, découvert le projet de son assassinat.

Aux côtés de Stephen Lang, l'acteur britannique Luke Pasqualino incarnera l'agent de police de Bombay Jimmy Nargawala. Ce dernier est notamment connu pour avoir interprété le rôle de Freddie dans la série anglaise "Skins" de 2009 à 2010.