Anne Hathaway fera partie du casting de "Sacrées Sorcières"

L'actrice sera la tête d'affiche du prochain film de Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment "Retour vers le futur", "Qui veut la peau de Roger Rabbit" ou encore "Forrest Gump". Ce dernier travaille sur l'adaptation cinématographique d'un roman de Roald Dahl, "Sacrées Sorcières" ("The Witches" en version originale), publié en 1973.

Warner Bros a décidé de faire un remake de "Sacrées Sorcières", déjà adapté par le studio en 1990 de Nicolas Roeg avec Anjelica Huston. Cette fois, c'est Robert Zemeckis qui proposera sa version du célèbre roman du britannique Roald Dahl qui a également écrit "Charlie et la Chocolaterie" et "James et la Grosse Pêche".

Le projet, produit par Alfonso Cuaron et Guillermo del Toro, raconte l'histoire d'un petit garçon de huit ans dont le monde a été envahi par des sorcières, des démons à l'apparence humaine. Il tentera de les combattre alors même qu'elles l'ont transformé en souris. Anne Hathaway incarnera la chef des sorcières, annonce Variety.

Robert Zemeckis a pris la place de Guillermo del Toro, initialement prévu à la réalisation, mais qui, à cause d'un emploi du temps chargé, avait laissé la place vacante. Ce dernier reste néanmoins producteur.

A noter que Warner Bros travaille également sur une autre adaptation de Roald Dahl : le remake de "Charlie et la Chocolaterie", réalisé par Paul King ("Paddington").