"Anna" : Le dernier Luc Besson dévoile une bande-annonce musclée

Le célèbre réalisateur français revient avec "Anna", un thriller d'espionnage dont la bande-annonce officielle vient d'être révélée. Le film d'action, qui sera à l'affiche dès le 10 juillet prochain en France, met en scène la mannequin russe Sasha Luss ainsi que les acteurs Cillian Murphy, Luke Evans et Helen Mirren.

A moins d'un mois de sa sortie au cinéma, le dernier Luc Besson se dévoile à travers une bande-annonce des plus musclées. Avec le thriller "Anna", le réalisateur français signe un film d'espionnage à cent à l'heure où les apparences sont trompeuses. En plus d'offrir ces nouvelles images inédites, l'affiche officielle a également été révélée avec l'actrice principale Sasha Luss au premier plan aux côtés de Cillian Murphy ("Peaky Blinders") et de Luke Evans ("La Belle et la Bête"). Helen Mirren ("The Queen") fait également partie de ce film d'action.

A l'image de son autre film à succès "Nikita", le long-métrage "Anna", écrit et réalisé par Luc Besson, suit la vie d'une jolie jeune femme de 24 ans aux multiples facettes. Loin de la douceur de ses traits, cette femme fatale est plus que dangereuse et symbolise bien le palindrome qu'est son prénom. Tantôt vendeuse de poupée à Moscou, top model à Paris ou encore flic corrompu, cette Anna serait-elle une tueuse à gages sans scrupules ou un agent double ? Qui se cache derrière cette Anna, semblable aux Matrioshka, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres et dont la véritable identité reste un mystère à élucider dans un jeu d'échecs grandeur nature.

Le film sortira au cinéma le 10 juillet prochain.