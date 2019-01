Anna Camp ("Pitch Perfect") rejoint Issa Rae au casting de "The Lovebirds"

L'actrice américaine donnera la réplique à Issa Rae ("Insecure") et Kumail Nanjiani ("The Big Sick") dans la comédie romantique "The Lovebirds", selon la presse américaine. Le tournage devrait débuter sous peu pour une sortie prévue en 2020 au cinéma.

L'actrice de "Pitch Perfect" a un nouveau projet en route. Anna Camp vient d'être annoncée au casting de la comédie romantique "The Lovebirds" des studios Paramount. Elle rejoint ainsi les têtes d'affiche Issa Rae et Kumail Nanjiani, annoncées précédemment.

L'intrigue suivra l'histoire d'un couple au bord de la rupture, interprété par Issa Rae et Kumail Nanjiani. Soudainement embrigadé dans un meurtre mystérieux, le couple devra résoudre cette affaire afin de prouver leur innocence. Pour le moment, les détails concernant le rôle tenu par Anna Camp n'ont pas été dévoilés par la production.

Ecrite par Aaron Abrams, Martin Gero et Brendan Gall, la comédie romantique sera réalisée par Michael Showalter qui avait déjà dirigé Kumail Nanjiani dans "The Big Sick" en 2017. Le tournage devrait débuter avant la fin janvier pour une sortie prévue pour le 6 mars 2020 aux Etats-Unis.

Connue pour ses rôles dans "La Couleur des sentiments", "Pitch Perfect" ou les séries "True Blood", "Mad Men" et "Unbreakable Kimmy Schmidt", Anna Camp sera prochainement à l'affiche de la comédie romantique "The Wedding Year" de Robert Luketic aux côtés de Sarah Hyland ("Modern Family") et de Jenna Dewan ("World of Dance").

Fan de l'actrice Anna Camp ? Découvrez une compilation de ses meilleures chansons dans les films "Pitch Perfect" :