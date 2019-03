Anna Camp et Robbie Amell dans une comédie romantique de Netflix

En développement depuis dix ans, la comédie romantique "Desperados" va enfin voir le jour avec Anna Camp ("Pitch Perfect") et Robbie Amell ("The Flash") au casting. Le tournage devrait démarrer en avril prochain au Mexique, selon The Hollywood Reporter.

Pour sa prochaine comédie, Netflix a fait appel à des acteurs déjà connus du petit et du grand écran. Anna Camp, que l'on a pu voir dans la trilogie "Pitch Perfect", et Robbie Amell, l'interprète de Ronnie Raymonde/Firestorm dans la série "The Flash", ont rejoint la distribution de "Desperados", la prochaine comédie du géant américain. Nasim Pedrad ("New Girl") et Jason Mitchell ("The Chi") avaient précédemment été annoncés au casting.

Le tournage du film devrait être lancé vers la fin du mois d'avril au Mexique sous la houlette de Lauren Palmigiano, la réalisatrice appelée LP (Funny or Die). L'intrigue suivra une femme, jouée par Nasim Pedrad qui tombe amoureuse d'un homme parfait. Lorsque ce dernier ne répond plus à ses appels, la jeune femme lui envoie un email assassin, mais elle apprend très vite que le jeune homme a en fait été admis dans un hôpital mexicain après avoir été victime d'un accident. Pour éviter qu'il ne lise l'email, la jeune femme embrigade ses amis dans un voyage délirant vers le sud en direction de la frontière mexicaine afin de supprimer le message sur l'ordinateur de son amoureux.

Le lancement de la production arrive dix ans après que Universal a reçu le scénario du long-métrage signé par Ellen Rapoport en 2009. Malgré sa présence dans la "Black List", liste des scénarios les plus prometteurs à Hollywood, et l'intérêt suscité chez plusieurs réalisateurs et producteurs, l'histoire n'a jamais été portée à l'écran jusqu'alors.

Anna Camp s'est illustrée dans la comédie "Pitch Perfect" dès 2012 et a tenu des rôles dans les séries "The Mindy Project", "How I Met Your Mother" ou encore "True Blood" et "The Good Wife". Elle sera prochainement à l'affiche de la comédie "The Wedding Year". Quant à Robbie Amell, qui a également tenu un petit rôle dans "How I Met Your Mother", celui d'un ancien petit-ami de Robin, l'acteur est un habitué des productions Netflix. Il joue actuellement dans "Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire" et a joué dans la comédie légère "When We First Met" dans laquelle il donnait la réplique à Adam Devine, avec qui Anna Camp avait déjà joué dans "Pitch Perfect".