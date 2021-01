Anima Online : quand l'animation raconte notre réalité. Démonstration en images

Crise sanitaire oblige, Anima, le festival du film d’animation qui se déroule traditionnellement pendant le congé de carnaval, se déroulera en ligne du 12 au 21 février. Une 40e édition bouleversée par le réel, comme le sont de nombreux films présentés cette année. Voici quelques morceaux choisis en video. En commençant par la bande annonce -crée avant le Covid- qui nous parle d’interdépendance et d’identités métissées.

Anima 2021 sera donc intégralement disponible sur la plateforme Anima Online. Une édition ancrée dans le réel, comme précisé par la directrice et co-programmatrice Dominique Seutin. Particulièrement dans les longs métrages, mais aussi la section documentaire d'animation et les films d'étudiants. Questions de société, événements historiques méconnus, autobiographies... Josep , sélection officielle Cannes 2020 Josep est un long-métrage d’animation basé sur l'histoire vraie de l'espagnol Josep Bartoli, un dessinateur militant anti-franquiste fuyant la dictature de Franco en février 1939. Submergé par ce flot de réfugiés, le gouvernement français parque ces Espagnols dans des camps de concentration où beaucoup vont périr faute de soins et de nourriture. Un épisode méconnu de la Guerre d'Espagne.

Beauty Water dans le Focus Corée Le Festival Anima met à l’honneur le cinéma d’animation coréen contemporain. Un cinéma qui n’hésite pas à critiquer les travers de la société grâce à un réalisme saisissant. Le focus se compose de trois longs métrages et d’un programme de courts métrages. Avec des thèmes comme la vie de jeunes travailleuses du sexe (Motel Rose), le vide existentiel (Ghost), la grossesse précoce des adolescentes (Sura) et la dictature de l'apparence dans le long métrage Beauty Water de Kyung-Hun Cho. La " Beauty Water " est un cosmétique qui permet à ses utilisateur.trice.s de sculpter leur visage et ainsi changer d'apparence. Une fille ordinaire, Yaeji, découvre ce produit et ne résiste pas au désir infini d'être la plus belle... elle court tout droit au désastre.

Introspection et orientation sexuelle Anima a repéré cette perle: Kill It and Leave This Town, un long métrage polonais auto-produit par Mariusz Wilczynski, qui nous plonge dans les souvenirs d'un loser tendre, ex-rocker, qui tente d'échapper au désespoir. Un film introspectif au charme artisanal. Plus solaire, l'histoire d'amour -néanmoins contrariée- d'Anton et de David. Ils s'aiment mais leurs rêves de vie sont totalement opposés. Topp 3, un long métrage au thème universel traité par la réalisatrice suédoise Sofie Edvardsson. Deux extraits rassemblés ci-dessous.

Real Life Stories Dans cette section qui comporte 12 courts-métrages documentaires, on trouve des thèmes aussi différents que l'influence des algorithmes sur notre vie (Forever), le stress des mères après la naissance de l'enfant (Postpartum) ou la mise en péril des cultures indigènes (Darwin's Notebook). Le film le plus singulier c'est Just a Guy, de la réalisatrice Shoko Hara. Dans Just a Guy, trois femmes partagent un aperçu de leur affection, de leur attirance et de leur relation avec le serial killer Richard Ramirez. Reconnu coupable de 13 meurtres et 11 viols, il est mort en 2013. La réalisatrice est elle-même entrée en contact avec Ramirez. A travers Just a Guy, Shoko Hara veut "montrer les femmes aussi authentiquement que possible sans aucun jugement. Ce film parle des femmes qui tombent amoureuses des tueurs en série, et non du crime ou des meurtriers eux-mêmes."