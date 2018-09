Angelina Jolie jouera dans le thriller "The Kept"

L'actrice amorce son retour au cinéma. Elle n'était plus apparue sur grand écran depuis 2015 et son film "Vue sur mer" où elle donnait la réplique à son ancien mari, Brad Pitt. Trois ans plus tard, elle sera l'héroïne de l'adaptation cinématographique du roman de James Scott, "The Kept", publié en 2014.

L'histoire se déroule pendant l'hiver 1897 à New York. Une femme retourne dans sa propriété isolée et découvre que son mari et quatre de ses enfants ont été assassinés. Elle sera bientôt blessée par balle et tentera de s'occuper de son dernier fils, Caleb, douze ans, qui a survécu en se cachant dans le garde-manger. Accompagné de son enfant, elle cherchera les responsables de ces meurtres afin de se venger.

Alice Birch ("Lady Macbeth") écrira le scénario, révèle Variety.

En parallèle de "The Kept", Angelina Jolie tournera pour Disney "Maléfique 2", qui ne devrait pas sortir dans les salles avant 2020, et "Come Away", un drame qui mélange "Peter Pan" et "Alice aux pays des merveilles".