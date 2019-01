Angelina Jolie dirigée par Taylor Sheridan dans "Those Who Wish Me Dead"

L'actrice amorce son retour au cinéma, elle qui n'était plus apparue sur les écrans depuis 2015 et le film "Vue sur mer" qu'elle avait réalisé. Elle tournera dans le thriller "Those Who Wish Me Dead" écrit et réalisé par Taylor Sheridan ("Yellowstone", "Wind River").

"Those Who Wish Me Dead" sera l'adaptation libre d'un livre de Michael Koryta. Le long-métrage racontera l'histoire d'un adolescent protégé par les autorités après avoir été le témoin d'un meurtre violent. Il doit changer d'identité le temps que la police retrouve les deux assassins.

Le film sera produit par Bron Studios, à qui l'on doit notamment "La Mule" de Clint Eastwood, aux côtés de Steven Zaillian ("Moneyball", "Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes") et Garrett Basch.

Taylor Sheridan devrait tourner "Those Who Wish Me Dead" après avoir fini de filmer la saison deux de la série de Paramount "Yellowstone" dans laquelle joue Kevin Costner.

En attendant, Angelina Jolie se concentrera sur "Maléfique 2" dont la sortie est prévue en 2020.