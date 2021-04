Angèle jouera Falbala dans le prochain Astérix et Obélix : le casting entier annoncé sur Instagram

C'était en octobre 2019 qu'était annoncé le prochain film d'Astérix et Obélix, intitulé L'Empire du Milieu . À la réalisation, on devait retrouver l'acteur français Guillaume Canet , qui jouerait également le rôle d'Astérix, tandis que son ami Gilles Lellouche incarnerait Obélix. Et la confirmation vient de tomber sur le compte Instagram des acteurs. Les deux acteurs ont en effet publié, en post ou en story, les rôles qu'ils auraient dans le prochain film. Et ce ne sont pas les seuls... Le casting complet a été publié par chacun des interprètes sur leur compte personnel Instagram.

Il semblerait que la production du prochain film d'Astérix et Obélix ait imaginé un joli plan de com' autour du casting composé pour le prochain volet (le 5e déjà!) des aventures du Gaulois, L'Empire du milieu. Les acteurs annoncent ce matin sur leur compte Instagram les personnages qu'ils incarneront, dont la chanteuse Angèle, laquelle incarnera le rôle de Falbala.

L'actrice Marion Cotillard, par ailleurs compagne de Guillaume Canet, incarnera quant à elle Cléôpatre.

Outre Angèle qui incarnera Falbala, plusieurs chanteurs seront également au casting : le chanteur Mathieu Chedid sera Remix et le rappeur Orelsan jouera Titanix.

Le rôle de Ri Qi Qi a été confié à l'acteur Manu Payet. Vincent Cassel incarnera César, Jérôme Commandeur, Abraracourcix, Audrey Lamy, Bonemine et Vincent Desagnat, Perfidus. José Garcia, qui était déjà présent au casting d'"Asterix aux Jeux Olympiques", incarnera Biopix.

Les humoristes Jason Chicandier et Bun Hay Mean seront respectivement Ordralfabetix et Deng Tsin Qin. Issa Doumbia incarnera Baba, tandis que Monsieur Fraize et Thomas VDB seront Plexus et Sinus