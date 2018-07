“Amy”: vie et mort d’une idole

Cela fait aujourd’hui pile sept années que la chanteuse britannique a disparu, fauchée en pleine jeunesse et en pleine gloire, à 27 ans. L’occasion de voir le documentaire “Amy” présent dans le catalogue Netflix.

Elle était aussi connue pour sa voix de velours que pour ses problèmes avec la drogue et l’alcool. Amy Winehouse est née en 1983 et a grandi dans une famille de classe moyenne, à Londres. Son père aimait chanter, c’est pour cette raison qu’Amy s’est intéressée très tôt à la musique et a créé son premier groupe à l’âge de 10 ans. Elève à l’apparence peu conventionnelle, elle sera renvoyée de son école. Elle sera alors chroniqueuse et chanteuse dans une formation de jazz. C’est en 2003 qu’elle sort “Frank”, son premier album mais c’est grâce au second qu’elle connaît la notoriété et spécialement avec le titre “Rehab” où elle évoque sa cure de désintoxication. Ses déboires avec l’alcool, la drogue, sa dépression et ses problèmes de boulimie ne cesseront de la poursuivre, s’amplifiant avec l’exposition médiatique. L’icône à la voix soul magnifique s’éteindra à Londres le 23 juillet 2011, laissant son public stupéfait et inconsolable.

Le docu-portrait d’Asif Kapadia est sorti en 2011, il retrace à l’aide de vidéos d’archives rares et interviews de ses proches la vie et la mort d’Amy Winehouse. “Amy” évoque à la fois la gloire mais aussi les faces sombres d’une idole fragilisée par la médiatisation. Le documentaire a obtenu plusieurs Grammy Awards ainsi que l’Oscar du Meilleur Documentaire.

“Amy” (2015) d’Asif Kapadia est disponible sur Netflix.