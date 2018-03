Amy Poehler va réaliser son premier film pour Netflix

L'actrice de "Parks and Recreation" fera ses premiers pas de réalisatrice avec "Wine Country", prochainement diffusé sur Netflix.

Amy Poehler dirigera, produira et jouera dans cette comédie qui parle d'amis réunis pour célébrer un 50e anniversaire.

La comédienne et humoriste a fait appel à ses amis du "Saturday Night Live" pour les rôles-titres : Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph, Emily Spivey et Tina Fey.

Le film sera produit par Poehler's Paper Kite Productions, société de production d'Amy Poehler. Le scénario sera écrit par Emily Spivey et Liz Cackowski, autres fidèles du SNL, qui ont précédemment travaillé ensemble sur la série "The Last Man of Earth".

Amy Poehler a donné la réplique à Will Ferrel dans la comédie "The House" en 2017. Elle a réalisé plusieurs épisodes des séries "Parks and Recreation" et "Broad City" pour la télévision. L'actrice prépare aujourd'hui une série animée comique avec les créateurs des Simpsons.