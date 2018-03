Une ancienne légende du Nord raconte que les âmes des personnes noyées se transforment en phoques. Lors d’une journée chaude et grise, un pêcheur et son chien rentrent d’une journée de travail. L’homme porte sur l’épaule un filet de pêche et se dirige mécaniquement vers le réconfort de son lit mais son chien à l'apparence d'un loup se met à aboyer avec insistance. Derrière les dunes, le pêcheur découvre des jeunes femmes joyeuses qui sont en train de se baigner et rire. Telles des sirènes, elles dansent et ondulent dans l’océan. Mais le chien du pêcheur, encore lui, se rue sur elles, les effrayant. Les créatures retournent à la mer mais l’une d’elles se retrouve prise au piège, le pêcheur l’amène avec lui dans sa cabane et en fera sa compagne, sans qu’elle n’ait vraiment son mot à dire. Ils semblent vivre relativement heureux, elle donne même naissance à une petite fille mais bientôt sa vraie nature reprend le dessus et l’océan l’appelle.

“Among The Black Waves” : l’appel de l’océan - © Tous droits réservés

Ce magnifique court métrage a été récompensé un peu partout où il est passé et a notamment brigué le Grand Prix Anima en 2017. Il s’agit du deuxième court de sa réalisatrice. Née en Russie, Anna Budanova a étudié l’animation à l’Ural State University of Architecture and Art. Son premier court métrage, The Wound, avait déjà reçu les honneurs en 1993 au Festival du Film d’Animation à Annecy. Anna Budanova a développé son dernier projet Among The Black Waves lors d’une résidence d’artistes au Japon pour laquelle elle avait été sélectionnée.

Son court métrage mêle la mythologie nordique avec une histoire d’amour à sens unique. Une brutalité sous-jacente émane de ce récit en noir et blanc où un homme aidé par l’agressivité de son chien emprisonne une jeune femme qui appartient à la mer. Among The Black Waves est un film empreint d’une poésie nostalgique, c’est l’histoire d’une nature brisée par un homme, l’histoire d’un enlèvement. Mais peut-on vraiment apprivoiser une créature sauvage ?

Among The Black Waves est à voir sur Vimeo.