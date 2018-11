Amazon signe un accord avec Viola Davis

JuVee Productions, la société de production de Viola Davis ("How to Get Away with Murder") et de son mari Julius Tennon, a conclu un accord exclusif avec Amazon Studios. Un joli coup pour le service de streaming qui va travailler avec l'une des actrices les plus plébiscitées de sa génération.

Selon Variety, le contrat prévoit que JuVee produira des films pour la plateforme d'Amazon. Viola Davis a récemment travaillé pour le studio en jouant dans le long-métrage "Troupe Zero" avec Allison Janney et Jim Gaffigan.

Cette nouvelle intervient alors que de plus en plus de services de streaming s'offrent l'exclusivité de grands noms du cinéma. Avant Viola Davis, Amazon s'était assuré les services de Nicole Kidman et sa société Blossom Films, ainsi que de Jordan Peele ("Get Out") et de Jason Blum.

"Amazon Studios aime collaborer avec des cinéastes de tous les horizons qui partagent la même vision en racontant des incroyables histoires humaines", a réagi le géant du web par la voie de Jennifer Salke, à la tête d'Amazon Studios.