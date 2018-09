"Almost There" : les désuétudes humaines

Robert, Genji et Steve ont atteint un certain âge, celui où l’on fait le bilan des années passées, où l’on jette un regard dans le rétroviseur avec tendresse mais aussi une mélancolie stridente. Avec aussi le sentiment que l’on a entamé la dernière partie de sa vie. A l’heure de la retraite et des bilans, que reste t-il de tous les printemps évaporés ? C’est l’interrogation de ce film superbe signé Jacqueline Zünd.

Robert Pearson a les cheveux grisonnants, une chemise à carreaux et le visage de celui qui réfléchit beaucoup. Alors qu’il appréciait le confort de son foyer et sur une idée de la femme qui partageait sa vie, il vend tout pour vivre sa vie sur deux roues. Robert vit maintenant dans son camping-car, qu’il gare sur les parkings déserts des supermarchés. Il laisse toujours la porte ouverte, au cas où son véhicule serait incendié. Genji Yamada s’est senti totalement vide quand il a atteint l’âge de la pension. Alors pour ne pas rester désoeuvré, il a expérimenté plusieurs activités, de la piscine au golf en passant par la lecture. Son but principal est de s’occuper l’esprit et le corps, après avoir dédié plusieurs décennies à une carrière aujourd’hui vide de sens. Steve Philips a délaissé son Angleterre natale pour élire domicile au bord de la mer, en Espagne. Il occupe ses journées tant bien que mal en attendant le soir, où il peut enfin vivre en tant que femme avec robe brillante et perruque blonde.

Ce très beau triptyque évoque avec justesse et une infinie tendresse le vieillissement, le temps qui passe et l’heure des bilans. Comment continuer tout en sachant que la pente est descendante ? La vie que l’on a menée est-elle satisfaisante ? Valait-elle la peine d’être vécue finalement ? Après avoir déjà tiré le portrait d’hommes mûrs en reconversion, la réalisatrice Jacqueline Zünd accompagne ses trois personnages emprunts de doutes, de mélancolie et d’espoirs. Avec des plans travaillés et une mise en scène de cinéma d’auteur, léchés et esthétisants, le résultat est un poème doux-amer sur l’existence.

Regardez “Almost There” (2015) de Jacqueline Zünd sur Arte.