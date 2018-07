“Alma Bandida” et l'avenir précieux

Le second court métrage de Marco Antônio Pereira a été présenté à la Berlinale cette année.

Dans une province déshéritée du Brésil, un couple d’adolescents semble s’éloigner. La jeune femme est désabusée et son compagnon lui fait remarquer son changement. Les deux s’aiment, voudraient se marier et fonder une famille mais le manque de perspectives dans la région glace toute envie de futur. Le jeune homme ne trouve pas de travail et se met en tête de creuser dans des carrières pour trouver des pierres précieuses. Dans le même temps, il tente d’échapper à son quotidien en jouant à GTA, comme un exutoire, il erre dans les rues du jeu.

Présenté en première internationale à la Berlinale 2018, “Alma Bandida” (The Hooligan Soul) a été réalisé par Marco Antônio Pereira, il s’agit de son second court métrage après “A retirada para um coração bruto”. Le cinéaste brésilien peint le futur incertain des jeunes de son pays et la quête du bonheur contrariée. Pour débloquer la situation, le jeune héros court un danger irraisonné. Il va aller chercher des pierres précieuses, s’exposant aux éboulements et surtout à la frustration. Avec une image sombre, “Alma Bandida” est un reflet de l’impossible marche en avant de la jeunesse brésilienne dans un pays en proie au chômage. Sincère et brut, le court métrage est un bel hommage à l’adolescence sans issue et aux rêves contrariés.

Le court métrage de Marco Antônio Pereira est à regarder sur le site d’Arte.